Sulla tragedia di Gaza sono state sprecate tante parole. Alcune a sproposito, altre fuorvianti, altre ancora azzeccate. Da genocidio, a crimini contro l'umanità. E addirittura Bibi Netanyhau ha fatto il paragone non felicissimo con Sparta. Per me c'è qualcosa di meno ma per altri versi di più. Si ha la sensazione che Israele abbia dimenticato la propria storia. Abbia archiviato le cronache di duemila anni fa. Al punto di riproporre quella tragedia, la tragedia del suo popolo, dando l'impressione - lo dico sperando che non sia così - di essersi calata con l'amaro sapore della nemesi nel ruolo del persecutore e non più della vittima.

© Ilgiornale.it - La diaspora ebraica e quella palestinese