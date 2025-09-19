“Se avessi il minimo sospetto che ci fosse una condizione di favore o infiltrazione sarei il primo ad intervenire all’istante. Seppure si chiamino Genova, ci tengo a precisare che si tratta di persone incensurate, figure che già c’erano quando mi sono insediato come amministratore, e che durante questi anni non hanno mostrato motivi ostativi che potessero giustificare un loro allentamento”. Antonio Gristina, amministratore delegato della “Italo Belga”, che da oltre cent’anni ha la concessione per gestire un lungo tratto del litorale palermitano di Mondello, conferma come tra gli oltre 160 dipendenti della società ci siano anche il fratello e i nipoti del boss mafioso Salvatore Genova, detto “vanchitieddu”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La denuncia di La Vardera: “Parenti del boss nello stabilimento di Mondello”. L’amministratore: “Sono incensurati”