La Danimarca riarma l’isola di Bornholm dopo 25 anni Mosca | Minaccia alla sicurezza russa

“ Bornholm è rimasta un’isola di pace persino durante la Guerra Fredda. Oggi, invece, viene usata per minacciare la sicurezza della Russia, inclusa la regione di Kaliningrad “. La voce dell’ambasciatore russo in Danimarca, Vladimir Barbin, rimbomba dalle pagine di Izvestia. Parole dure, pronunciate dopo la decisione di Copenaghen di riarmare la piccola isola che si trova nel cuore del mar Baltico proprio di fronte all’exclave russa incastonata tra la Lituania e la Polonia. Il freddo vento diplomatico proveniente dalla Russia non ha preso a tirare all’improvviso. Da mesi, il governo discuteva come rafforzare la difesa nazionale alla luce della guerra in Ucraina e delle crescenti tensioni nel Baltico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

