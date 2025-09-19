La Costituzione siamo noi | L’anima della democrazia
"La costituzione è l’anima, il soffio vitale che permette ai cittadini italiani di respirare bene, ovvero di vivere insieme nel modo giusto, nel rispetto; per questo è utile conoscerla". All’attualità e alla bellezza della Costituzione è dedicato La costituzione siamo noi (Piemme), il libro di Matteo Saudino che oggi presenterà il volume oggi alle 18 in Salaborsa, per Le voci dei libri. Perché la Costituzione italiana è l’anima della nostra democrazia è il sottotitolo del libro che l’autore presenterà con Emanuela Giampaoli. Saudino, che da vent’anni insegna Storia e filosofia nei licei torinesi, ha fatto della divulgazione una piccola missione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
