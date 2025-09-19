La cosca di Pagliarelli e gli affari milionari in Brasile il boss Giuseppe Calvaruso sceglie l' abbreviato

Ha scelto il rito abbreviato, il boss di Pagliarelli Giuseppe Calvaruso, durante l'udienza preliminare che si è tenuta qualche giorno fa davanti al gup Cristina Lo Bue. Il processo è incentrato sull'impero economico che il mafioso avrebbe realizzato in Brasile, con vorticosi giri di denaro in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

