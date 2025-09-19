La corsa da Istanbul a Ibiza farà tappa anche al Mugello Arriva ’Gumball 3000’ Firenze motori e show

Farà tappa a Firenze e all’ autodromo del Mugello la ‘ Gumball 3000 ’, corsa che parte da Istanbul per giungere, dopo aver attraversato 8 Stati e percorsi 3000 km in sei giorni, a Ibiza. L’unica tappa italiana toccherà il piazzale Michelangelo di Firenze (martedì 23) e l’autodromo del Mugello di Scarperia (mercoledì 24). Il rally Gunball 3000, giunto alla sua 26’ edizione, porterà in giro per l’Europa oltre 100 vetture supercar guidate da attori, cantanti e business men. Durante tutto il tragitto verranno raccolti fondi per la Gumball 3000 Foundation che supporta iniziative per giovani e comunità di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La corsa (da Istanbul a Ibiza) farà tappa anche al Mugello. Arriva ’Gumball 3000’. Firenze, motori e show

