La confessione dell’avvocato Solange Marchignoli a Dentro la Notizia | Anche io vittima di violenza

Davidemaggio.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha difeso decine di donne, ma questa volta è stata lei la vittima. A raccontare le violenze subite dall’ex compagno è l’avvocato Solange Marchignoli in un’intervista esclusiva a Dentro la Notizia. Più volte ospite anche a Quarto Grado, la Marchignoli ha scelto il programma pomeridiano di Gianluigi Nuzzi per raccontare il dramma che l’ha vista coinvolta. Ieri il Corriere della Sera parlava di una donna senza volto e senza nome e io sono venuta qui per dire che quella donna sono io. Lo faccio perché sono un avvocato penalista che difende anche le donne vittime di violenze, sono un personaggio pubblico ma soprattutto sono una donna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

