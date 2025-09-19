La Compagnia Portuale I motivi della scelta | Evitati disordini Ora strascichi legali

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ancora una volta abbiamo preferito non mettere in pericolo l’operatività del lavoro portuale con i disordini che si sarebbero creati. Se è servito, siamo sempre a disposizione di questi fini". Così Luca Grilli, presidente della Compagnia Portuale, da cui è arrivata la prima presa di posizione sul transito dei due container. Riccardo Sabadini e Giannantonio Mingozzi, presidenti di Sapir e TCR (parte del gruppo Sapir), alla cui banchina è ormeggiata ’Contship Era’ dell’israeliana Zim, al termine di una riunione in Prefettura hanno dichiarato: "Abbiamo più volte comunicato che non avremmo accettato materiale bellico ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la compagnia portuale i motivi della scelta evitati disordini ora strascichi legali

© Ilrestodelcarlino.it - La Compagnia Portuale. I motivi della scelta: "Evitati disordini". Ora strascichi legali

In questa notizia si parla di: compagnia - portuale

Darsena Toscana, la Compagnia Portuale acquista da Grimaldi il 5% delle quote del terminal

La Compagnia Portuale. I motivi della scelta: Evitati disordini. Ora strascichi legali; Portuali e port authority di Venezia allo scontro: proclamato la sciopero a oltranza; Elba, corse tagliate: nove traghetti in meno. I motivi delle compagnie e gli effetti (con risse sfiorate).

Cerca Video su questo argomento: Compagnia Portuale Motivi Scelta