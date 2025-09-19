"Ancora una volta abbiamo preferito non mettere in pericolo l’operatività del lavoro portuale con i disordini che si sarebbero creati. Se è servito, siamo sempre a disposizione di questi fini". Così Luca Grilli, presidente della Compagnia Portuale, da cui è arrivata la prima presa di posizione sul transito dei due container. Riccardo Sabadini e Giannantonio Mingozzi, presidenti di Sapir e TCR (parte del gruppo Sapir), alla cui banchina è ormeggiata ’Contship Era’ dell’israeliana Zim, al termine di una riunione in Prefettura hanno dichiarato: "Abbiamo più volte comunicato che non avremmo accettato materiale bellico ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Compagnia Portuale. I motivi della scelta: "Evitati disordini". Ora strascichi legali