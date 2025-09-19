La Commissione Ue annuncia l' adozione del 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia – Il video

Open.online | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 settembre 2025 “Possiamo confermare che la Commissione ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 19° pacchetto.” Così la portavoce della Commissione europea. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

