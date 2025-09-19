La Commissione Ue annuncia l' adozione del 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 settembre 2025 “Possiamo confermare che la Commissione ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 19° pacchetto.” Così la portavoce della Commissione europea. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: commissione - annuncia
La Commissione europea annuncia un pacchetto di misure contro Tel Aviv
La Commissione Ue annuncia sanzioni a Israele, ma chiarisce: “Obiettivo non è punire lo Stato ebraico”
Commissione Ue continua col pugno duro e annuncia 19esimo pacchetto sanzioni contro Mosca, Von der Leyen: "Chiudiamo rubinetti di gas russo" - VIDEO
Il consigliere regionale, Antonio Di Marco(PD), interviene sul caso dei farmaci oncologici alla Asl Chieti. Oggi nuova audizione in Commissione Vigilanza e annuncia: "Ora gli elementi sono chiari. Sabato riferiremo alla stampa". Vai su Facebook
Ursula von der Leyen alla grande messa per Draghi annuncia che la Commissione anticiperà la proposta per la revisione delle regole sulle fusioni. Teresa Ribera aveva indicato il 2026 come scadenza. - X Vai su X
La Commissione Ue annuncia l'adozione del 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia; La Commissione Ue annuncia l’adozione del 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia; Regione Lazio al Salone nautico di Genova.
La Commissione Ue annuncia l'adozione del 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia - (Agenzia Vista) Bruxelles, 19 settembre 2025 “Possiamo confermare che la Commissione ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 19° pacchetto. Come scrive quotidiano.net
Difesa, UE stanzia prestiti per 150 miliardi di euro. Quota maggiore alla Polonia - La Commissione europea annuncia lo stanziamento provvisorio di 150 miliardi di euro per rafforzare il settore della difesa in tutta l'Unione. Segnala finanza.repubblica.it