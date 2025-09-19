La Commissione Ue adotta il 19° pacchetto sanzioni contro Mosca

La Commissione Ue ha adottato il 19o pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho spiegando che, nelle prossime ore, il pacchetto sarà presentato alla stampa da Ursula von der Leyen e Kaja Kallas. 🔗 Leggi su Feedpress.me

