La Commissione Ue adotta il 19° pacchetto sanzioni contro Mosca
La Commissione Ue ha adottato il 19o pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho spiegando che, nelle prossime ore, il pacchetto sarà presentato alla stampa da Ursula von der Leyen e Kaja Kallas. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: commissione - adotta
Il #RUP può ricevere supporto tecnico o istruttorio da altri organi, come la commissione di gara, purché sia lui ad adottare formalmente la decisione finale - X Vai su X
Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge sul fine vita, diventando la seconda regione dopo la Toscana ad adottare il testo promosso dall’Associazione Luca Coscioni. La norma, approvata con 32 voti favorevoli, 19 contrari e un’astensione, Vai su Facebook
La Commissione Ue adotta il 19° pacchetto sanzioni contro Mosca - Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho spiegando che, ... Come scrive gazzettadelsud.it