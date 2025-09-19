La clip in anteprima esclusiva di La famiglia Leroy la nuova commedia agrodolce sulla separazione con Charlotte Gainsbourg

Una famiglia qualunque che cerca di ritrovarsi. Una commedia agrodolce che racconta con sincerità e ironia il delicato momento della separazione. Ecco un clip in anteprima esclusiva di La famiglia Leroy. Il primo lungometraggio di Florent Bernard che mescola nostalgia, risate e momenti di commozione, portando sul grande schermo una storia universale con la freschezza di chi l’ha vissuta sulla propria pelle. Il film arriva nelle sale italiane il 25 settembre distribuito da Wanted. La trama di La famiglia Leroy. Sandrine Leroy ( Charlotte Gainsbourg ) comunica al marito Christophe ( José Garcia ) di voler divorziare. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La clip in anteprima esclusiva di "La famiglia Leroy", la nuova commedia agrodolce sulla separazione con Charlotte Gainsbourg

