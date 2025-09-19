La Cina ha rubato i dati cerebrali di Sinner per scopi militari | la rivelazione dagli Stati Uniti

Le onde cerebrali di Jannik Sinner sono state rubate per uno scopo: addestrare i soldati cinesi del futuro. A rivelarlo è Pablo Torre, un giornalista investigativo americano, che nel suo podcast sostiene che qualcuno per conto del governo cinese avrebbe hackerato la tecnologia di bioback FocusCalm, usata da tantissimi sportivi di altissimo livello. Non solo quelle di Sinner, ma anche quelle di Iga Swiatek, Mikaela Shiffrin e del pilota Ferrari Charles Leclerc tra i più celebri. Nel suo podcast “ Pablo Torre finds out ” ha svelato i risultati di un’indagine lunga sei mesi, condotta con Hunterbrook Media, che ha rivelato i dettagli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La Cina ha rubato i dati cerebrali di Sinner per scopi militari”: la rivelazione dagli Stati Uniti

