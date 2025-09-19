La Cina avrebbe rubato l’attività cerebrale di Jannik Sinner per addestrare soldati | cosa sappiamo dell’inchiesta Usa

19 set 2025

“La Cina ha rubato le onde cerebrali di Jannik Sinner?”. Si intitola così un’inchiesta portata avanti dal giornalista investigativo statunitense Pablo Torre, realizzata in collaborazione con Hunterbrook Media, una iniziativa editoriale nata nel 2024. L’inchiesta è stata pubblicata sul canale YouTube del reporter Pablo Torre Finds Out ed è stata diffusa sui social degli autori. Al centro del reportage la società BrainCo, produttrice del FocusCalm, sostanzialmente una fascia indossabile che aiuterebbe gli utenti, e nel caso specifico gli atleti, a mantenere uno stato di calma o concentrazione durante gli allenamenti. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - La Cina avrebbe “rubato” l’attività cerebrale di Jannik Sinner per addestrare soldati: cosa sappiamo dell’inchiesta Usa

Sinner, la Cina avrebbe hackerato i suoi dati cerebrali per allenare i soldati e creare studenti super dotati

