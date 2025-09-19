La Cina avrebbe rubato l’attività cerebrale di Jannik Sinner per addestrare soldati | cosa sappiamo dell’inchiesta Usa
“La Cina ha rubato le onde cerebrali di Jannik Sinner?”. Si intitola così un’inchiesta portata avanti dal giornalista investigativo statunitense Pablo Torre, realizzata in collaborazione con Hunterbrook Media, una iniziativa editoriale nata nel 2024. L’inchiesta è stata pubblicata sul canale YouTube del reporter Pablo Torre Finds Out ed è stata diffusa sui social degli autori. Al centro del reportage la società BrainCo, produttrice del FocusCalm, sostanzialmente una fascia indossabile che aiuterebbe gli utenti, e nel caso specifico gli atleti, a mantenere uno stato di calma o concentrazione durante gli allenamenti. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: cina - avrebbe
Sinner, la Cina avrebbe hackerato i suoi dati cerebrali per allenare i soldati e creare studenti super dotati
Sinner, la Cina avrebbe hackerato i suoi dati cerebrali per allenare i soldati e creare studenti super dotati A rivelarlo, il giornalista americano Pablo Torre. Violati i sistemi di sicurezza di FocusCam, tecnologia utilizzata dal tennista per allenare la mente. Anche Vai su Facebook
Dall’inizio del conflitto in #Ucraina la Cina ha comprato il 47% del greggio, il 44% del carbone e il 30% del metano via gasdotto esportato dalla #Russia. Anche con un quinto di import in meno, ora #Putin avrebbe dovuto rinunciare alla guerra - X Vai su X
Ma davvero la Cina ha rubato i dati cerebrali di Sinner? - Un report statunitense ha acceso i riflettori su BrainCo, la società che produce la fascia EEG FocusCalm, adottata da atleti di alto livello, tra cui il tennista Jannik Sinner, per l’allenamento ... repubblica.it scrive