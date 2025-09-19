La cicatrice del cesareo a volte mi fa male | è normale?

Buongiorno dottore, dopo il parto cesareo ho notato che la cicatrice a volte diventa più dura e dolorante, soprattutto in prossimità del ciclo. È normale? Può essere un segno di aderenze interne o di un problema di cicatrizzazione? Ci sono controlli specifici da fare o trattamenti che aiutano a ridurre questi fastidi? Grazie mille per l’eventuale risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “La cicatrice del cesareo a volte mi fa male: è normale?”

