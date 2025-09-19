La certezza Buttaro per il nuovo Foggia di Rossi | Gruppo giovane ma con il mister possiamo fare bene

Che fosse una delle certezze tecniche, lo si è evinto dalla scelta di mister Rossi di gettarlo nella mischia nella infausta trasferta di Catania, soltanto tre giorni dopo il suo arrivo a Foggia. L'esordio fu da dimenticare, come per tutti, ma pochi dubbi c'erano sulle qualità di Alessio Buttaro e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it