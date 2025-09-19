La catena umana per proteggere la ciclabile di viale Monza dalle auto
Una catena umana di cittadini e biciclette per proteggere la pista ciclabile dagli “sconfinamenti” delle vetture a motore. Così decine di milanesi amanti delle due ruote hanno protestato contro la sosta selvaggia di auto e moto lungo il percorso riservato ai velocipedi di viale Monza. Il lungo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: catena - umana
Marina di Pisa, per la manta disorientata c’è una catena umana in spiaggia
Una catena umana per "scrivere" Fatime: all'Adriatico l'omaggio dei ragazzi alla 12enne annegata a Pescara
Bambino di 6 anni va a fare il bagno e scompare in mare sotto gli occhi della mamma. Ricerche in corso: catena umana dei bagnanti
Una catena umana sul ponte della Costituzione per dire "No" a tutti i conflitti - facebook.com Vai su Facebook
La catena umana per proteggere la pista ciclabile di Milano; Pista ciclabile di via Sforza, catena umana e di bici per liberarla dalle auto in sosta; Catena umana per pista ciclabile in viale Monza Milano.
Bambina scompare a Rosolina. I bagnanti fanno una catena umana per cercarla in mare, poi il lieto fine - Allarme nella giornata di oggi, 19 agosto, nella spiaggia di Rosolina per una bambina scomparsa. Scrive ilgazzettino.it
Catena umana in spiaggia e lungo applauso: a Cannigione il ricordo delle vittime del Ponte Morandi - Un minuto di silenzio assoluto, con una catena umana formata sulla battigia da centinaia di bagnanti, seguito da ulteriori sessanta secondi di applausi scroscianti e chiuso da un tuffo in mare. Secondo unionesarda.it