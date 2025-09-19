La catena umana per proteggere la ciclabile di viale Monza dalle auto

Una catena umana di cittadini e biciclette per proteggere la pista ciclabile dagli “sconfinamenti” delle vetture a motore. Così decine di milanesi amanti delle due ruote hanno protestato contro la sosta selvaggia di auto e moto lungo il percorso riservato ai velocipedi di viale Monza. Il lungo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it