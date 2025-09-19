La Casa del Futuro riparte da Roma il roadshow per scoprire le potenzialità dell' energia da fonte rinnovabile

Con settembre, riparte e fa tappa a Roma il roadshow di eventi ideato e organizzato da Plenitude che offrirà al pubblico la possibilità di immergersi in un'esperienza interattiva grazie alla realtà virtuale, con l'obiettivo di far comprendere i benefici e le potenzialità degli impianti. 🔗 Leggi su Romatoday.it