Ogni mattina un genitore che ha il figlio iscritto alla scuola d’infanzia e materna “La Tenuta“ (sorta su una via di scorrimento, tra il Campo d’Aviazione e Torre del Lago) sa che dovrà svegliarsi prima degli altri, e correre, per garantirsi un parcheggio. Altrimenti chissà dove finirà per posteggiare, costretto poi a camminare nel mezzo al traffico della via dei Lecci, dove – senza più il dosso, rimosso a causa delle proteste di un residente per i continui sobbalzi – le auto sfrecciano a fianco dei bambini. La corsa al parcheggio si ripete, identica, all’uscita. La prima campanella ha fatto esplodere il disagio della famiglie, nato con la realizzazione – su impulso della dirigenza scolastica dell’Istituto Darsena, e d’intesa con la Municipale – di un percorso protetto di accesso al parco di Villa Borbone per garantire il transito in sicurezza dei bambini che partecipano al progetto “A scuola nel parco“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La campanella stonata. Caos sosta alla "Tenuta": "In arrivo dei correttivi"