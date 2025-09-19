La campagna acquisti di Forza Italia | il partito di Tajani si espande in Parlamento

Thesocialpost.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montecitorio, Forza Italia mette a segno un’autentica campagna acquisti parlamentare. Negli ultimi mesi il gruppo azzurro è cresciuto da 44 a 52 deputati, registrando un incremento del 20 per cento, un record in assoluto tra i gruppi della Camera. Dietro questa espansione c’è il lavoro del segretario Antonio Tajani e del capogruppo Paolo Barelli, che hanno saputo attrarre parlamentari da Lega, Noi moderati e Azione, rafforzando numericamente e finanziariamente la compagine forzista. I colpi e il valore economico. Gli ultimi ingressi sono stati quelli di Pino Bicchielli, proveniente da Noi moderati, e Nino Minardo dalla Lega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

la campagna acquisti di forza italia il partito di tajani si espande in parlamento

© Thesocialpost.it - La “campagna acquisti” di Forza Italia: il partito di Tajani si espande in Parlamento

In questa notizia si parla di: campagna - acquisti

Serie A2: prosegue la campagna acquisti della compagine formata da Caja e Portaluppi. La Fortitudo prende anche Guaiana. Ora servono due lunghi italiani

Calciomercato Bologna, carte scoperte per i rossoblu. Sentite cosa ha detto Italiano sulla campagna acquisti!

Calciomercato Parma, com’è la situazione legata a Reyna? Le novità intorno alla campagna acquisti dei crociati

La campagna acquisti di Forza Italia: in arrivo Pozzolo (FdI) e Rosato (Az); Campagna acquisti per Forza Italia, due consiglieri pronti a lasciare Vince Genova; Regionali in Lombardia, Romeo spariglia le carte: “Candidato per forza di FdI? Mica è detto”. E lancia Giorgetti.

La “campagna acquisti” di Forza Italia: il partito di Tajani si espande in Parlamento - A Montecitorio, Forza Italia mette a segno un’autentica campagna acquisti parlamentare. Lo riporta thesocialpost.it

campagna acquisti forza italiaPer Forza Italia il record di cambi di casacca: alla Camera il gruppo è cresciuto del 20 per cento - Ultimi i passaggi di Minardo e Bicchielli da Lega e Noi Moderati. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Campagna Acquisti Forza Italia