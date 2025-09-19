La campagna acquisti di Forza Italia | il partito di Tajani si espande in Parlamento

A Montecitorio, Forza Italia mette a segno un’autentica campagna acquisti parlamentare. Negli ultimi mesi il gruppo azzurro è cresciuto da 44 a 52 deputati, registrando un incremento del 20 per cento, un record in assoluto tra i gruppi della Camera. Dietro questa espansione c’è il lavoro del segretario Antonio Tajani e del capogruppo Paolo Barelli, che hanno saputo attrarre parlamentari da Lega, Noi moderati e Azione, rafforzando numericamente e finanziariamente la compagine forzista. I colpi e il valore economico. Gli ultimi ingressi sono stati quelli di Pino Bicchielli, proveniente da Noi moderati, e Nino Minardo dalla Lega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La “campagna acquisti” di Forza Italia: il partito di Tajani si espande in Parlamento

