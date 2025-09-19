La caffetteria Central Perk di Friends diventa realtà nel cuore di Manhattan

C’è un indirizzo destinato a entrare nelle mappe sentimentali di newyorkesi e viaggiatori di mezzo mondo. A T imes Square, angolo tra la Settima Avenue e la 47esima Strada, aprirà le porte, nel tardo autunno 2025, la prima Central Perk Coffeehouse della Grande Mela, incarnazione reale di uno dei set televisivi più iconici di sempre, il salotto-caffetteria di Friends. Non si tratta di un semplice omaggio nostalgico, ma di un progetto ambizioso che fonde cultura pop e alta ristorazione, affidandosi a nomi di prestigio come Tom Colicchio, chef pluripremiato con il James Beard Award, e agli architetti visionari di Glen & Co. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

