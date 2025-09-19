La caffetteria Central Perk di Friends diventa realtà nel cuore di Manhattan
C’è un indirizzo destinato a entrare nelle mappe sentimentali di newyorkesi e viaggiatori di mezzo mondo. A T imes Square, angolo tra la Settima Avenue e la 47esima Strada, aprirà le porte, nel tardo autunno 2025, la prima Central Perk Coffeehouse della Grande Mela, incarnazione reale di uno dei set televisivi più iconici di sempre, il salotto-caffetteria di Friends. Non si tratta di un semplice omaggio nostalgico, ma di un progetto ambizioso che fonde cultura pop e alta ristorazione, affidandosi a nomi di prestigio come Tom Colicchio, chef pluripremiato con il James Beard Award, e agli architetti visionari di Glen & Co. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: caffetteria - central
Il Central Perk di Friends diventerà una caffetteria vera e propria a New York
IL CENTRAL PERK SARÀ PRESTO REALTÀ La leggendaria caffetteria di Friends aprirà la sua prima sede permanente a Times Square, a New York. L’apertura è prevista per l’autunno 2025 e il locale offrirà bevande a base di caffè e piatti ispirati alla serie. Vai su Facebook
La caffetteria Central Perk di Friends diventa realtà nel cuore di Manhattan; Friends, il café Central Perk aprirà in pianta stabile a New York; Il Central Perk di Friends diventerà realtà.
La caffetteria Central Perk di Friends diventa realtà nel cuore di Manhattan - Il Central Perk di Friends approda a Times Square e porta con sé l’incanto di un’icona pop che trasforma la nostalgia televisiva in esperienza urbana ... Secondo gqitalia.it
Friends, il café Central Perk aprirà in pianta stabile a New York - up di grande successo, la caffetteria che fa da fulcro delle storie e delle vite dei personaggi di Friends aprirà la sua prima sede permanente a Times Square, a New York. Segnala tg24.sky.it