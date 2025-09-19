La Bright-Night dell' Università di Siena ad Arezzo e San Giovanni Valdarno
Arezzo, 19 settembre 2025 – . “Prendersi cura”, di sé stessi, dell'altro e dell'ambiente” il filo conduttore 26 settembre 2025. Tutte le iniziative sono a ingresso libero “Prendersi cura”, di sé stessi, dell'altro e dell'ambiente” è il filo conduttore della Bright-Night 2025, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori dell'Università di Siena, che torna venerdì 26 settembre con un ricco programma di appuntamenti ad Arezzo e San Giovanni Valdarno. Durante la Bright-Night saranno molte le iniziative in programma dedicate a studentesse e studenti, ragazze e ragazzi e, più in generale, a tutti i cittadini interessati a conoscere da vicino il mondo ei protagonisti della ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bright - night
L’Università di Siena dedica la mattinata della Bright-Night alle scuole medie e superiori
La Scuola Normale Superiore per Bright Night: i sarcofagi romani del Camposanto monumentale
Normale per Bright Night: scopri la scuola
L’Università si accende, torna la Bright Night con oltre 80 eventi - X Vai su X
Oggi abbiamo presentato il programma fiorentino di Bright-Night Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori all' Orto Botanico dell'Università degli Studi di Firenze. https://www.unifi.it/it/news/bright-night-2025-la-scienza-alla-portata-di-tutti Vi aspettiamo ai Vai su Facebook
La Bright-Night dell'Università di Siena ad Arezzo e San Giovanni Valdarno - “Prendersi cura”, di sé stessi, dell'altro e dell'ambiente” il filo conduttore del 26 settembre 2025. lanazione.it scrive
L’Università di Siena dedica la mattinata della Bright-Night alle scuole medie e superiori - Venerdì 26 settembre appuntamento al Santa Maria della Scala a Siena con attività interattive, esperimenti e giochi con al centro tre macro- Come scrive lanazione.it