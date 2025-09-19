La biodiversità al centro del decimo Strategy Innovation Forum
Si è tenuta oggi a Venezia, all'auditorium Santa Margherita, la decima edizione dello Strategy Innovation Forum (Sif), appuntamento che nel corso degli anni ha saputo affermarsi come principale think tank italiano dedicato all’innovazione strategica. A organizzare l'importante appuntamento, la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: biodiversit - centro
CENTRO STUDI SULLA BIODIVERSITÀ: UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ - Un progettodel Parco dell’Appennino Lucano, il presidente Tisci: «Puntiamo a renderlo un polo di riferimento e attrarre ricercatori» - https://lecronachelucane.it/2025/09/16/centro- - X Vai su X
CENTRO STUDI SULLA BIODIVERSITÀ: UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ Un progettodel Parco dell’Appennino Lucano, il presidente Tisci: «Puntiamo a renderlo un polo di riferimento e attrarre ricercatori» Vai su Facebook
La biodiversità al centro del decimo Strategy Innovation Forum - Quattro 'blocchi' di interventi ispirati al funzionamento degli ecosistemi biologici: fragilità, resilienza, robustezza e antifragilità. Secondo veneziatoday.it