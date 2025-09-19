La bellezza della cura e la bellezza che cura l’evento alla Casa della Rampa
“La bellezza della cura e la bellezza che cura”Venerdì 26 settembre 2025 Ore 17.30 - 19Casa della Rampa – Via Arco Vallaresso, PadovaIngresso gratuito con registrazione obbligatoriaQui per prenotare il proprio posto: https:www.cantieredelledonne. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: bellezza - cura
Cura dei capelli afro: la scienza al servizio della bellezza
Focus... sul retro! La nuova frontiera della cura del corpo punta sul lato B. Con prodotti e rituali di bellezza super specifici, comprese maschere & co
Scopri il rituale di bellezza di Zuri Hall: tra trucco e cura di sé
La bellezza per noi è cura, ascolto e personalizzazione. E ci emoziona vedere i clienti tornare, anno dopo anno, anche da lontano, per continuare il loro percorso di stile con noi. Prenota il tuo appuntamento e inizia il tuo percorso di stile con noi. Vai su Facebook
“La bellezza della cura e la bellezza che cura”, l’evento alla Casa della Rampa il 26 settembre 2025; La bellezza come cura: un incontro sulla dermocosmesi sociale; La bellezza come cura: evento al Senato per la dermocosmesi sociale.
Milano Beauty Week al via: tutti gli eventi e le masterclass gratuiti (tra cura dei capelli e prodotti di bellezza) - Un progetto ideato per promuovere il valore sociale, scientifico ed economico del cosmetico ... Da corriere.it
Bellezza, outlook positivo per il 2025 - Continua la crescita del settore cosmetico, che raggiungerà 17,4 miliardi di euro di fatturato entro l’anno, buone previsioni anche per l’export che sale del 7% ... Scrive panorama.it