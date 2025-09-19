La beffa della pensione anticipata a 64 anni con il Tfr | quanti contributi servono secondo la Cgil

La pensione anticipata è sempre più un "miraggio". Lo rileva l’ultimo studio della Cgil, con i dati che mostrano l'innalzamento progressivo delle soglie che servono per smettere di lavorare prima dell’anzianità. I numeri elaborati dall’Ufficio previdenza della Cgil nazionale nel documento "Uscita. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: beffa - pensione

La grande beffa: più tasse, meno pensione - X Vai su X

Aspetta un altro po'. Un insegnante con 40 anni di precariato, a pochi mesi dalla pensione, ha ricevuto la telefonata con l'annuncio atteso da una vita: sei diventato "di ruolo". Certo, sembra più una beffa della burocrazia Italiana, ma mi ha ricordato molti casi in Vai su Facebook

Pensione a 64 anni: la beffa del TFR che aiuta solo i ricchi; Beffa per la pensione dei giovani. Manca il decreto per il bonus contributi; La vittoria della Lega sulle pensioni? Beffa per chi punta all'assegno di vecchiaia, difficile da raggiungere per gli altri: rischia il flop.

Pensione anticipata, il Tfr non basta: perché l’uscita a 64 anni conviene a pochi - Con l’aumento della soglia necessaria e degli anni di contributi diventerà sempre più difficile, e costoso, raggiungere i requisiti: lo studio della Cgil ... Come scrive repubblica.it

La pensione a 64 anni è diventata “impossibile”, i dati ufficiali - La Cgil ha calcolato che entro i prossimi 5 anni, la pensione anticipata contributiva, che permette di andare in pensione a 64 anni, diventerà quasi impossibile da raggiungere ... Si legge su quifinanza.it