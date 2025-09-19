La battaglia degli agricoltori irpini | il Fagiolo Normanno protagonista al Palazzo Reale di Napoli

Roberto Lauro — Azienda Agricola Lauro.Ho portato al Palazzo Reale di Napoli qualcosa che per me non è solo un prodotto agricolo: è una storia, un pezzo di territorio e la testimonianza che la memoria coltivata può diventare futuro.Parlo del Fagiolo Normanno di Altavilla — il seme che abbiamo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

La battaglia degli agricoltori irpini: il Fagiolo Normanno protagonista al Palazzo Reale di Napoli.

