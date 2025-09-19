La Baltur Arena pronta a riempirsi di entusiasmo.

Seconda stagione di fila all’ombra del Guercino per Emanuele Di Paolantonio. Teramano di origine, lì dove ha cominciato la carriera, lavorando con allenatori del calibro di Pancotto, Boniciolli, Dalmonte, Capobianco e Ramagli, per poi spostarsi alla Sutor Montegranaro, dove è diventato l’assistente di un altro grandissimo come Charly Recalcati. Omegna, Roseto e Mantova, le fermate successive, prima di entrare nel coaching staff di Alessandro Magro a Brescia e condurre l’Andrea Costa Imola fino ai playoff nell’annata 2223, tanto da meritarsi la chiamata al piano di sopra della Benedetto. Al suo fianco, confermatissimo anche il gm Renato Nicolai, da tempo stimato dirigente del basket nostrano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

