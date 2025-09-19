KPop demon hunters di Netflix conquista il pubblico con un record di 10 settimane in top 10

Il panorama delle produzioni streaming si arricchisce di un caso eccezionale che sta ridefinendo le metriche di successo nel settore. KPop Demon Hunters, il film fantasy musicale distribuito su Netflix, ha stabilito nuovi record di permanenza nella classifica dei più visti, superando ogni aspettativa e attirando l’attenzione degli analisti del mercato. In questo approfondimento si analizzeranno i traguardi raggiunti dalla pellicola, il significato di tali risultati nel contesto della fruizione digitale e le prospettive future legate al suo impatto. kpop demon hunters: record storico nel top 10 di netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - KPop demon hunters di Netflix conquista il pubblico con un record di 10 settimane in top 10

