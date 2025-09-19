È «Follow the money» la frase più famosa che sia mai stata detta in un film con Robert Redford? Forse sì, e quindi possiamo considerare un omaggio al biondo il fatto che «follow the money» (che tradurremo liberamente con: dietro le questioni di principio, ci son sempre i soldi) sia la spiegazione alla notizia del giorno. Ma non partiamo da questo. Partiamo dai miei errori. La prima cosa che ho pensato, quando mercoledì la Abc ha annunciato che il programma di mezzanotte di Jimmy Kimmel non sarebbe andato in onda quella sera né per chissà quanto tempo, «sospeso a tempo indeterminato», è stata che l’unico a poter stare tranquillo era Jimmy Fallon. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Kimmel, l’America dei citrulli e la stagione della caccia al giullare