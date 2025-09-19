Khan Younis fondato gruppo palestinese che opera contro Hamas da ex membro Anp Hossam al-Astal | Finanziati da Usa e Ue vogliamo pace con Israele
Il gruppo si è insediato a Kizan al-Najjar, a sud di Khan Younis, un’area evacuata durante la guerra e situata a circa un chilometro da al-Mawasi, dove Israele ha indirizzato gli sfollati provenienti da Gaza City Un ex membro delle forze di sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp),. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: khan - younis
Khan Younis, "una scena catastrofica" per i sacchi di farina
Attacco israeliano a nord di Khan Younis, cinque morti
Gaza, continua il genocidio oltre 30 morti dall'alba per raid Idf, colpite Khan Younis, Deir el-Balah e Jabalia, Trump: "Tregua entro una settimana" - VIDEO
«l’Idf a breve colpirà a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas. Per la vostra sicurezza vi esortiamo a spostarvi verso Sud nell’area umanitaria di al-Mawasi, a Khan Younis». Vai su Facebook
Durante un’intervista a @N12News, Idan Raichel ha raccontato in lacrime di una foto ritrovata a Khan Younis. Il neonato palestinese che nel 2008 aveva contribuito a salvare è celebrato da Hamas come shahid. ( Samuel Capelluto) - X Vai su X
Onu, Stati Uniti votano contro il cessate-il-fuoco nella Striscia. Chiusi 2 valichi con la Giordania - Global Flotilla, sul molo a Portopalo attivisti palestinesi; Il gruppo palestinese che lotta contro Hamas; Guerra Hamas – Israele.
Chi erano i giornalisti uccisi nella strage dell'ospedale, a Gaza: la fotografa, il cronista, i 3 cameramen. «Chiama tua figlia come me» - «Prima della guerra – raccontava Mariam nel gennaio del 2024 – mi piaceva fotografare le cose belle». corriere.it scrive
Gente in strada a Khan Younis, a poca distanza proseguono i bombardamenti - Esplosioni e fumo su Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, all'indomani della dichiarazione di Israele di star valutando la risposta del gruppo militante palestinese Hamas alla proposta di un ... Lo riporta rainews.it