Kelly Juve Tudor sbotta in conferenza | Tanta scorrettezza nei giudizi nei suoi confronti Vi dico perchè sta giocando titolare

Kelly Juve, non solo in campo: Tudor lo usa come pilastro tattico e lo difende in conferenza, trasformandolo in un vero e proprio leader. La trasformazione di  Lloyd Kelly  da esubero a pilastro insostituibile della  Juventus  ha un’origine chiara: il modo in cui  Igor Tudor  ha deciso di “usare” il suo difensore. La gestione del tecnico croato è stata la vera chiave per sbloccare il potenziale di un giocatore che sembrava perso. Un lavoro che non si è limitato al campo, ma che ha trovato la sua massima espressione nelle parole, come quelle pronunciate nella conferenza stampa di oggi alla vigilia della trasferta contro l’ Hellas Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kelly juve tudor sbottaJuventus, Tudor attacca: "Ho visto tanta scorrettezza nei giudizi su Kelly" - Lloyd Kelly tra i migliori della Juventus, complici due gol, nell’avvio di stagione della Vecchia Signora. Segnala tuttomercatoweb.com

kelly juve tudor sbottaJuventus-Borussia, Tudor sbotta a fine gara e la rivelazione su Vlahovic - La Juventus riagguanta il Borussia Dortmund al 6 ... Da fantamaster.it

