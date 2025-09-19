Kelly Juve Tudor sbotta in conferenza | Tanta scorrettezza nei giudizi nei suoi confronti Vi dico perchè sta giocando titolare
Kelly Juve, non solo in campo: Tudor lo usa come pilastro tattico e lo difende in conferenza, trasformandolo in un vero e proprio leader. La trasformazione di Lloyd Kelly da esubero a pilastro insostituibile della Juventus ha un’origine chiara: il modo in cui Igor Tudor ha deciso di “usare” il suo difensore. La gestione del tecnico croato è stata la vera chiave per sbloccare il potenziale di un giocatore che sembrava perso. Un lavoro che non si è limitato al campo, ma che ha trovato la sua massima espressione nelle parole, come quelle pronunciate nella conferenza stampa di oggi alla vigilia della trasferta contro l’ Hellas Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Pagelle Juve: Adzic nella storia, Yildiz è arte pura, Kelly pepita d'oro
