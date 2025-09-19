Kate Middleton sbalordita dalla frase di 3 parole di Trump

Newsner.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump e Melania Trump sono atterrati nel Regno Unito martedì sera per una visita di Stato di tre giorni. Il presidente e la first lady degli Stati Uniti sono stati accolti dal principe William e dal re Carlo al loro arrivo a Windsor. La principessa del Galles è stata fotografata con un elegante abito, che Donald sembrava apprezzare. Mentre si stringevano la mano, il presidente ha fatto un commento di tre parole su Kate. Donald Trump è atterrato nel Regno Unito martedì sera. Il presidente, accompagnato da Melania Trump, si è recato a Windsor, dove ha pernottato al Castello di Windsor. Mercoledì avrebbe avuto inizio la visita di Stato. 🔗 Leggi su Newsner.it

kate middleton sbalordita dalla frase di 3 parole di trump

© Newsner.it - Kate Middleton sbalordita dalla frase di 3 parole di Trump

In questa notizia si parla di: kate - middleton

La rosa che fiorisce ogni novembre: il dono di Kate Middleton e del principe William alla famiglia di Liz, giovane fotografa morta di cancro

“Kate Middleton era gravemente malata”, l’incontro segreto a Windsor e il suo ritorno in pubblico

Kate Middleton e la scelta importante sul futuro della figlia Charlotte: ecco cosa ha deciso

Commento di 3 parole di Trump lascia Kate Middleton sbalordita.

kate middleton sbalordita fraseKate Middleton, la frase proibita di Donald Trump e l’affronto di Melania - Kate Middleton affascina Donald Trump e lui pronuncia la frase proibita. Da dilei.it

kate middleton sbalordita fraseDonald e Melania Trump, le gaffe a Windsor: la frase probita del tycoon a Kate, il look inopportuno della first lady, l'affronto a Camilla - Battute fuoriluogo, abiti inopportuni, inchini mancati: Donald e Melania Trump nella loro seconda visita di stato a Londra ne hanno combinate delle belle. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Kate Middleton Sbalordita Frase