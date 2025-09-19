Donald Trump e Melania Trump sono atterrati nel Regno Unito martedì sera per una visita di Stato di tre giorni. Il presidente e la first lady degli Stati Uniti sono stati accolti dal principe William e dal re Carlo al loro arrivo a Windsor. La principessa del Galles è stata fotografata con un elegante abito, che Donald sembrava apprezzare. Mentre si stringevano la mano, il presidente ha fatto un commento di tre parole su Kate. Donald Trump è atterrato nel Regno Unito martedì sera. Il presidente, accompagnato da Melania Trump, si è recato a Windsor, dove ha pernottato al Castello di Windsor. Mercoledì avrebbe avuto inizio la visita di Stato. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Kate Middleton sbalordita dalla frase di 3 parole di Trump