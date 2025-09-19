Kate Middleton nessuna si è comportata come lei con Melania Trump
Kate Middleton ha dato prova di essere una vera Principessa durante l’incontro con gli scout che ha tenuto insieme a Melania Trump. E poi ha fatto un dono speciale ai bambini, insieme alla First Lady, che è una stilettata a Meghan Markle. Kate Middleton si comporta da Principessa con Melania Trump. Kate Middleton e Melania Trump hanno partecipato al loro primo appuntamento di coppia, senza i rispettivi mariti. Le due donne hanno incontrato nei Frogmore Gardens il capo degli scout britannici, capo, Dwayne Fields, e un gruppo di bambini che stanno imparando i segreti della natura. Kate e Melania si sono mostrate molto affiatate, d’altro canto hanno diversi interessi in comune, primo fra tutti il benessere dei più piccoli. 🔗 Leggi su Dilei.it
