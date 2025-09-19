KallasMosca sta testando nostro limite

20.15 La Russia "sta testando fino a dove può spingersi". Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, a Brasilia, commentando la violazione da parte di Mosca dello spazio aereo dell'Estonia. "Da parte nostra, non dobbiamo mostrarci deboli, perché questo è un invito ad andare oltre. La nostra risposta è esercitare una maggiore pressione affinché anche la Russia voglia sedersi al tavolo dei negoziati", ha spiegato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it