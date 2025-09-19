Kallas | Putin ci sta mettendo alla prova l' Ue risponderà fermamente con XIX pacchetto sanzioni – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 settembre 2025 "Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato la sua guerra contro l'Ucraina, le incursioni di droni nello spazio aereo polacco e rumeno dimostra a che livello di pericolosità è arrivato il conflitto. La Russia sta mettendo alla prova l'Occidente e se Putin dovesse percepire una qualche debolezza, sicuramente continuerà a spingersi ancora oltre." Così l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: kallas - putin
