Kallas | Proposto il 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

L’Alta Rappresentante per la Politica estera e di Sicurezza comune dell’Ue, Kaja Kallas, ha letto una dichiarazione sul canale Tv europeo Ebs. Di seguito quanto affermato. Kallas: “Miriamo a settori chiave che sostengono lo sforzo bellico russo”. Così l’Alta Rappresentante per la Politica Estera: “Oggi abbiamo proposto agli Stati membri il 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In esso, miriamo a settori chiave che sostengono lo sforzo bellico russo. Le nostre sanzioni sono incisive. Hanno un impatto visibile sulle finanze pubbliche e sulla crescita economica della Russia. L’Unione Europea deve rafforzare questi sforzi collettivamente con i suoi partner fino al raggiungimento della pace. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

