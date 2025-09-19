Kallas | Jet russi sull' Estonia? La Russia sta chiaramente testando il nostro limite
(Agenzia Vista) Brasilia, 19 settembre 2025 "E' chiaro che la Russia stia mettendo alla prova fin dove può spingersi. Abbiamo avuto discussioni molto intense sulla situazione internazionale e, in particolare, sulle azioni della Russia. E naturalmente il nostro appello è rivolto anche ai Paesi che hanno rapporti più stretti con la Russia, affinché la sollecitino davvero a fermarsi. Dal canto nostro, riteniamo che non si debba mostrare alcuna debolezza, perché la debolezza è qualcosa che incoraggia la Russia a fare di più. E la Russia è sempre più pericolosa non solo per l'Ucraina, ma anche per tutti i Paesi che la circondano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Tre Mig russi hanno violato lo spazio aereo estone. Hanno sorvolato Tallinn per circa 12 minuti e sono stati respinti da caccia italiani F-35. L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Kaja Kallas: "Una provocazione estremamente pericolosa" - X Vai su X
Tg1. . La guerra in #Ucraina e la tensione sul fianco est della NATO: #Kyiv rivendica diversi atti di sabotaggio in Russia, mentre la Romania denuncia l’incursione di un drone di Mosca nel suo territorio. “Inaccettabile” – dice Kaja Kallas, Alto rappresentante per Vai su Facebook
Tre jet russi invadono lo spazio aereo estone: F-35 italiani in volo per respingerli | Polonia: Due caccia a bassa quota nel Baltico; Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: Intercettati da F35 italiani. Altri due jet sorvolano il mar Baltico; Guerra Russia-Ucraina: tutte le news di oggi sul conflitto.
