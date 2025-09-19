Kallas | Commissione ha adottato proposta per sospendere le concessioni commerciali a Israele – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 settembre 2025 "La Commissione ha adottato una proposta per sospendere parzialmente le concessioni commerciali. L'obiettivo non è quello di punire Israele. Il nostro obiettivo è migliorare la situazione umanitaria a Gaza." Così l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: kallas - commissione
L’India balla da sola. Fonti europee mi dicono che Kallas ha chiesto di rimandare la pubblicazione della strategia Ue-India come segnale per partecipazione a Zapad. Ma la commissione non ha accolto, perché bisognava consegnarla come regalo di complea - X Vai su X
Come annunciato, la Commissione Ue ha proposto un pacchetto di sanzioni contro Israele. “L’operazione a Gaza City rappresenta un’escalation della guerra”, ha spiegato l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas, per questo “oggi presentiamo un robusto pacchet Vai su Facebook
Kallas: Commissione ha adottato proposta per sospendere le concessioni commerciali a Israele; Kallas: Commissione ha adottato proposta per sospendere le concessioni commerciali a Israele; La Commissione europea annuncia un pacchetto di misure contro Tel Aviv.
La commissione europea adotta il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca - Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho spiegando che, nelle prossime ore, il pacchetto sarà presen ... Riporta ansa.it
La Commissione Ue adotta il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca - Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho spiegando che, nelle prossime ore, il pacchetto sarà ... Secondo ansa.it