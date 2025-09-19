Kallas | Commissione ha adottato proposta per sospendere le concessioni commerciali a Israele – Il video

Open.online | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 settembre 2025 "La Commissione ha adottato una proposta per sospendere parzialmente le concessioni commerciali. L'obiettivo non è quello di punire Israele. Il nostro obiettivo è migliorare la situazione umanitaria a Gaza." Così l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: kallas - commissione

Kallas: Commissione ha adottato proposta per sospendere le concessioni commerciali a Israele; Kallas: Commissione ha adottato proposta per sospendere le concessioni commerciali a Israele; La Commissione europea annuncia un pacchetto di misure contro Tel Aviv.

kallas commissione ha adottatoLa commissione europea adotta il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca - Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho spiegando che, nelle prossime ore, il pacchetto sarà presen ... Riporta ansa.it

kallas commissione ha adottatoLa Commissione Ue adotta il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca - Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho spiegando che, nelle prossime ore, il pacchetto sarà ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Kallas Commissione Ha Adottato