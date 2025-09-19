Kabul in atenei vietati libri di donne

8.40 Vietata nelle università afghane l'adozione di testi scritti da donne: il divieto riguarda anche autori maschi, ma di tutti i 680 testi proibiti, tutti i 140 scritti da donne sono stati messi al bando. E' quanto riferisce la BBC, che ha avuto conferma da un membro del comitato selezionatore: "Non è consentito insegnare libri scritti da donne". Vietato anche l'insegnamento di 18 mate ritenute in conflitto coi principi della legge islamica e della cultura afghana. Sei riguardano tematiche di genere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it