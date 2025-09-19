Juventus Women svelate le avversarie di Champions nel League Stage | l’esito del sorteggio

andato in scena a Nyon. L’urna di Nyon ha svelato quelle che saranno le avversarie della Juventus Women nel nuovo League Stage di Women’s Champions League. Le bianconere di Canzi, inserite in seconda fascia, affronteranno sei avversarie diverse, di cui tre in casa e tre in trasferta. La squadra torinese incontrerà Lione (1 fascia), Benfica (2 fascia) e Manchester United (3 fascia) in casa; Bayern Monaco (1 fascia), St Polten (2 fascia), Atletico Madrid (3 fascia) in trasferta. L’ordine delle sfide, date e orari saranno ufficializzati domani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, svelate le avversarie di Champions nel League Stage: l’esito del sorteggio

juventus - women

