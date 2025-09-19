Juventus Women le parole di Mazzetta dopo il sorteggio di Champions League | Curiosi e stimolati dalla nuova formula del torneo Ecco dove possiamo arrivare
Juventus Women, le parole di Mazzetta dopo il sorteggio di Champions League: tutte le dichiaraizoni. Dopo l’esito dell’urna di Nyon, che ha definito le avversarie della Juventus Women nella nuova “League Phase” della UEFA Women’s Champions League, è intervenuto anche il Deputy Women’s Football Director, Massimiliano Mazzetta. Le sue parole riflettono grande entusiasmo per il nuovo formato della competizione e una forte consapevolezza del percorso di crescita del club, con l’obiettivo chiaro di difendere la prestigiosa posizione raggiunta nel ranking europeo. PAROLE – «Siamo molto curiosi e stimolati da questa nuova formula del torneo perchè ci permetterà di affrontare sei realtà di altissimo livello e sarà l’occasione per difendere l’ottavo posto che attualmente occupiamo nel ranking UEFA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
