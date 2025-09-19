Juventus Women Braghin commenta il sorteggio della League Phase | Otto anni fa avevamo giocato solo alcune partite oggi siamo ottavi nel ranking Non so dove arriveremo ma…

Juventus Women, Braghin commenta il sorteggio della League Phase: tutte le dichiarazioni del Women’s Football Director del club. Si è tenuto oggi a Nyon il sorteggio della “League Phase” della UEFA Women’s Champions League 20252026, che ha definito il cammino europeo della Juventus Women. A margine dell’evento, il Women’s Football Director del club, Stefano Braghin, ha espresso tutto il suo orgoglio per il percorso di crescita della squadra, sottolineando al tempo stesso la massima ambizione in vista della competizione. Il commento di Braghin mette in luce un dato straordinario: in soli otto anni, la squadra è passata dall’essere una realtà appena nata a occupare l’ottavo posto nel ranking europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

