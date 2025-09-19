Juventus Tudor | Di Gregorio è un grande portiere Come stanno Conceicao Zhegrova e Bremer

2025-09-19 12:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Sabato 20 settembre 2025, alle ore 18:00, il Bentegodi sarà teatro della sfida tra Hellas Verona e Juventus, valida per la 4ª giornata della Serie A 20252026. Nella vigilia del match, venerdì 19 settembre, Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa. LE ULTIME PARTITE. “ Due partite sono dietro e dimenticate. C’è grande focus per la prossima partita, non ci sono scuse né alibi. Bisogna fare un grande partita, seria. Quando si parla di goal subiti bisogna vedere il concetto. Se finisce 4-4 o 4-3 il concetto è diverso da 3-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Juventus, Tudor: "Di Gregorio è un grande portiere. Come stanno Conceicao, Zhegrova e Bremer"

In questa notizia si parla di: juventus - tudor

Juventus, Tudor esulta: finalmente sta arrivando la firma

Juventus spiazzata, assalto del Barcellona al pilastro di Tudor: “Succederà a breve”

Non serve più, Tudor ha parlato chiaro: la Juventus lo molla

CONFERENZA Tudor pre VERONA JUVE: “Tanti gol subiti? Niente processi. Per Kelly giudizi scorretti" Il tecnico della #Juventus Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Juve di Serie A. #juventusnews24 #ConferenzaTudor #juve # - X Vai su X

La Gazzetta dello Sport. . Juventus, gli esterni attaccano poco? La soluzione per Tudor potrebbe essere in panchina ? Nicolas Cariglia e Samuele Mandarò Vai su Facebook

I Top & Flop di Roma-Juventus; Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve | 7 gol in 2 partite? Non è il caso di fare processi Per Kelly scorrettezza nei giudizi Di Gregorio ha sempre fatto bene Come stanno Zhegrova e Conceicao; Di Gregorio non è da Juventus | anche Gattuso la pensa così.

Di Gregorio Juventus, Tudor difende a spada tratta il portiere: «Ha sempre fatto bene». E annuncia una decisione che varrà tutta la stagione - Di Gregorio Juventus, Tudor difende a spada tratta il portiere: le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match tra Verona e Juve Dopo aver difeso a spada tratta Lloyd Kelly, Igor Tud ... Si legge su juventusnews24.com

Pagina 2 | Tudor: "Juve, ma quali processi. Scorrettezze su Kelly e Di Gregorio! Vedo robe da matti..." - Tudor nel recente passato ha sottolineato come in A ci siano tanti allenatori con tanti Scudetti vinti. tuttosport.com scrive