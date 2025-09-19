Alla vigilia di Hellas Verona-Juventus, Igor Tudor si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sfida in programma domani alle 18 al “Bentegodi”. Il tecnico bianconero, reduce dal pari spettacolare con il Borussia e dal successo contro l’Inter, ha chiesto ai suoi uomini un approccio solido e maturo: “Non vogliamo scuse, servirà una partita seria per ottenere quello che vogliamo”. Tutti convocati e fiducia nei singoli. Tudor ha confermato la presenza di Bremer, così come la convocazione in blocco della squadra: “Per me sono tutti titolari, le partite sono lunghe e ognuno è pronto a dare il proprio contributo”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Tudor alla vigilia del Verona: “Serve una gara seria, tutti convocati”