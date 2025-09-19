Juventus | sorteggio UWCL

Sorteggio tosto ma stimolante Oggi, 19 settembre 2025, a Nyon è andato in scena il sorteggio della League Phase della UEFA Women’s Champions League, e per la Juventus Women è uscito un girone che fa tremare i polsi ma accende l’entusiasmo. In casa, all’Allianz Stadium, arriveranno Lione, Benfica e Manchester L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: sorteggio UWCL

In questa notizia si parla di: juventus - sorteggio

Juventus Women, Braghin commenta il sorteggio: «Proveremo a confermarci nella lotta per il vertice. Bisogna affrontare tutti gli avversari e sappiamo che…»

DIRETTA Sorteggio Champions: le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus LIVE

Champions League, il sorteggio della League Phase: ecco le avversarie della Juventus

A occhio la Juventus può fare i punti qualificazione con le due di seconda fascia (Benfica e St. Polten) e con l’Atletico. United tosto Lione e Bayern da verificare col gappometro di stagione dalla top class Il sorteggio è impegnativo, non proibitivo come in passat - X Vai su X

Juventus Women, guida alla nuova Champions Tra sorteggio e proiezioni... La 'condanna' di Max Vai su Facebook

UEFA Women's Champions League: sorteggio della fase campionato; Sorteggi UWCL | Le avversarie della Juventus Women; Sorteggio W Champions League: Lione e Bayern Monaco per la Juventus, la Roma ‘pesca' Barcellona e Chelsea.

Juventus Women, il sorteggio di Women's Champions League - Tutti gli esiti del sorteggio di Nyon per la Juventus Women di Max Canzi. Secondo ilbianconero.com

Juventus Women, il commento di Braghin e Mazzetta sul sorteggio di Women's Champions League - A Nyon si è svolto il sorteggio della League Phase della Women's Champions League: il pensiero del Football Director e del Deputy Women's Football Director. Scrive ilbianconero.com