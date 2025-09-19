Juventus parla l’agente di un grande rimpianto | Lo volevano già due anni fa
La rivelazione dell’agente del più grande rimpianto della Juventus degli ultimi anni: “C’era un big club che lo voleva nel 2024”. La Juventus si gode le gesta del più grande prodigio passato per le giovanili del club negli ultimi anni: Kenan Yildiz. La crescita del talento turco dal termine della scorsa stagione a ora è stata esponenziale. Il 20enne si è rivelato più volte decisivo per le sorti della sua squadra e sta diventando sempre più un trascinatore. Presto, gli verrà rinnovato anche il contratto con cui John Elkann vorrebbe blindarlo a Torino. Una chiara dichiarazione d’intenti nei confronti del ragazzo, del suo entourage e della sua famiglia che da sempre lo segue senza mai essere troppo invasiva. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: juventus - parla
Osimhen Juventus, parla Chiariello: «Il giocatore vuole sfiancare De Laurentiis per convincerlo ad abbassare il prezzo per la Juve?». Rivelazione sul bomber
Alberto Costa Juventus, ci sono conferme sulla possibilità che il portoghese possa tornare in patria: non si parla di cifre, ma…Cosa risulta!
Douglas Luiz Juventus, la suggestione di Pedullà: «Per lui si parla molto di quella destinazione, ma sarebbe perfetto per una squadra italiana»
Mister #Tudor parla così a Sky dopo #JuveBVB Tutte le parole del mister le trovi su @juventusnews24com Vai su Facebook
Fabio Bazzani parla di Champions League. #Juventus #Inter #Napoli #Atalanta - X Vai su X
Juventus-Parma, Tudor: "Bravi ad avere pazienza. Vlahovic grande professionista" - 0 sul Parma con cui la Juventus ha iniziato il cammino in campionato: la pazienza. Riporta sport.sky.it
Juventus-Parma 2-0, le pagelle: Yildiz illumina (7,5), David in gol all'esordio (7), Vlahovic in bilico rende il doppio (7) - 0 il Parma in un match della prima giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Secondo leggo.it