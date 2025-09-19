Juventus | nuova era di resilienza

Rimonte e gol dalla panchina: il segno di Tudor La Juventus di Igor Tudor sta vivendo una nuova era che sa di rinascita, con rimonte che riportano alla mente i giorni gloriosi del club. Contro l’Inter e il Borussia Dortmund, i bianconeri hanno segnato quasi la metà dei loro gol L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: nuova era di resilienza

In questa notizia si parla di: juventus - nuova

La Juventus Next Gen cambia casa: ufficializzata la nuova sede

Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione

Juventus Next Gen, nuovo rinnovo per Owusu: due le opzioni per la nuova scadenza del contratto! Ultimissime

C'è un'aria nuova alla #Juventus, Kelly e Vlahovic ribaltano la loro situazione: da esuberi a titolari. E occhio al rinnovo per Dusan.. NUOVO VIDEO con @RiccardoMeloni4 e Carlo Roscito - X Vai su X

Juventus, nuova partnership con Caffè Vergnano: tutti i dettagli Vai su Facebook

Incognita Conceicao, scatto Zhegrova: nuova era Juve. E va via l’ennesimo Next Gen…; Appartenenza, resilienza e rabbia: ecco chi sono i tre tudoriani della Juve; Girelli intramontabile, Cantore fionda, resilienza Salvai: pagelle Juve Women.

Incognita Conceicao, scatto Zhegrova: nuova era Juve. E va via l’ennesimo Next Gen… - Ma anche quella rischiarata da due vittorie su due, dall’opportunità di an ... Come scrive msn.com

Pagina 0 | Incognita Conceicao, scatto Zhegrova: nuova era Juve. E va via l’ennesimo Next Gen… - Incognita Conceicao, scatto Zhegrova: nuova era Juve. Scrive tuttosport.com