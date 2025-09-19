Juventus la potenza e l’importanza della panchina | il dato clamoroso che mostra la grande forza di questa squadra
Juventus, la potenza e l’importanza della panchina: tutti i numeri sulle reti arrivate dai subentrati. C’è un dato, più di ogni altro, che certifica il cambio di passo e di mentalità della nuova Juventus targata Igor Tudor: la decisività dei giocatori che subentrano dalla panchina. Come evidenziato da un’analisi de La Gazzetta dello Sport, in questo primo scorcio di stagione l’impatto dei “panchinari” è stato a dir poco devastante, con un apporto in termini di gol che polverizza i record recenti del club e che si sta rivelando una vera e propria arma tattica a disposizione del tecnico croato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - potenza
Calciomercato Juventus, anche quel bianconero ha ceduto davanti alla potenza economica dell’Arabia Saudita: il calciatore ha dato l’ok per trattare con il club che ha fretta di chiudere l’operazione
JUpensiero. . LOIS OPENDA prima intervista come nuovo giocatore della Juventus "Sono felicissimo! Non ci ho dormito... Le mie caratteristiche? Velocità e potenza..." #Openda #LoisOpenda #Intervista #Juve #Juventus #Jupensiero Vai su Facebook
#Openda: “Non ho dormito. Velocità e potenza, eccomi #Juve” - X Vai su X
Juventus, la possibile formazione contro il Parma: David titolare, Vlahovic in panchina - La Juventus è pronta a inaugurare la nuova stagione di Serie A: questa domenica 24 agosto i bianconeri scenderanno in campo per l’esordio ufficiale sotto la guida di Igor Tudor. Da it.blastingnews.com
Juve, quando Sarri torna in panchina - Influenzato, il tecnico ha saltato l'amichevole con la Triestina, e anche nel vernissage di Villar Perosa non era al meglio. Scrive calciomercato.com