Juventus, la potenza e l’importanza della panchina: tutti i numeri sulle reti arrivate dai subentrati. C’è un dato, più di ogni altro, che certifica il cambio di passo e di mentalità della nuova Juventus targata Igor Tudor: la decisività dei giocatori che subentrano dalla panchina. Come evidenziato da un’analisi de La Gazzetta dello Sport, in questo primo scorcio di stagione l’impatto dei “panchinari” è stato a dir poco devastante, con un apporto in termini di gol che polverizza i record recenti del club e che si sta rivelando una vera e propria arma tattica a disposizione del tecnico croato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, la potenza e l’importanza della panchina: il dato clamoroso che mostra la grande forza di questa squadra