Juventus la conferenza stampa di Tudor

Ilprimatonazionale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor in conferenza: la Juventus carica per Verona senza alibi Igor Tudor liquida le critiche sui sette gol subiti tra Inter e Borussia Dortmund: “Non ha senso fare processi, 4-3 è una vittoria sull’Inter, 4-4 un pareggio dignitoso col Dortmund, non un 0-4”. Tudor alza il muro attorno a Michele L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus la conferenza stampa di tudor

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, la conferenza stampa di Tudor

In questa notizia si parla di: juventus - conferenza

Conferenza stampa Xabi Alonso: «Juventus squadra forte con idee chiare, siamo pronti ad affrontarla. Mbappé recupera? Vi svelo le sue condizioni»

Juventus, conferenza stampa di Tudor alla vigilia della partita

DIRETTA | Juventus, la conferenza di presentazione di David LIVE

Tudor: 'Nessun processo sui sette gol subiti'; La conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia di Hellas Verona-Juventus; Tudor: I sette gol subiti? Nessun processo. Che scorrettezze con Kelly e Di Gregorio....

juventus conferenza stampa tudorConferenza stampa Tudor pre Verona Juve LIVE: le sue dichiarazioni - Conferenza stampa Tudor pre Verona Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 4ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la folle notte di Champions League, ... Come scrive juventusnews24.com

juventus conferenza stampa tudorIl tecnico bianconero in conferenza stampa ha preso le difese di Di Gregorio, confermato per la trasferta di Verona. Thuram può riposare - Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha preso le difese di Di Gregorio, confermato per la trasferta di Verona. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Conferenza Stampa Tudor