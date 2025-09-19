Juventus alla Continassa si rivede Conceicao | il portoghese ritorna in gruppo

Definitivamente smaltito l’infortunio di Francisco Conceicao. Il portoghese, che si è infortunato durante il ritiro del Portogallo, è definitivamente tornato in gruppo. Nella sessione di rifinitura prima del match contro il Verona infatti, l’esterno ha svolto tutto l’allenamento con la squadra, dimostrando di essersi ormai lasciato alle spalle l’infortunio muscolare. Dopo esser rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nel pirotecnico match contro il Borussia Dortmund, valido per la prima giornata della League Phase di Champions League, il portoghese ritorna ad allenarsi a pieno regime agli ordini di Tudor. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, alla Continassa si rivede Conceicao: il portoghese ritorna in gruppo

