Juve ultimatum Di Gregorio | l’erede è già in Serie A

Michele Di Gregorio sul banco degli imputati, la Juventus attende il suo riscatto ma pensa già a chi possa prendere il suo posto: gli scenari per rimpiazzarlo nel nostro campionato La Juventus pronta a rituffarsi in campionato, dopo la notte di folli emozioni in Champions League vissuta con il Borussia Dortmund. I bianconeri sono attesi dalla trasferta in casa del Verona, dove proveranno a confermarsi a punteggio pieno, per proseguire la corsa in vetta. Un match sicuramente importante, anche per provare a ristabilire un po’ di solidità difensiva, venuta meno nelle ultimissime partite. Il livello contro Inter e Borussia Dortmund si è naturalmente alzato, è ovvio, e si poteva mettere in conto un po’ di sofferenza in più. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juve, ultimatum Di Gregorio: l’erede è già in Serie A

In questa notizia si parla di: juve - ultimatum

Allegri, ultimatum alla Juve: se non vende Vlahovic, gli soffia l’attaccante

Migliaia di palestinesi in fuga dal Nord di Gaza verso Sud lungo la strada costiera mentre centinaia di carri armati israeliani si preparano all'ingresso nella Striscia. Secondo gli stessi militari, le persone che hanno abbandonato tutto dopo l'ultimatum del premie - facebook.com Vai su Facebook

Juve, nuovi numeri di maglia per McKennie e Di Gregorio: ecco quali hanno scelto - I bianconeri di Igor Tudor sono attesi dalla sfida contro il Parma, in programma domenica 24 agosto alle 20:45 ... Scrive corrieredellosport.it

Juve, principio di accordo con Di Gregorio: Szczesny in partenza nei programmi del club - I bianconeri, che da tempo corteggiano l'estremo difensore del Monza, peraltro prossimo avversario in campionato, hanno trovato un principio di ... Secondo tuttomercatoweb.com